Venstre valgvinner i Longyearbyen

Det viser opptellingen som er unnagjort så langt. Partiet fikk 363 stemmer, mens Arbeiderpartiet fikk 136 stemmer. 120 personer ga sin stemme til SV, mens 113 stemte på Høyre.

Det er også blitt avgitt 54 blanke stemmesedler.

I tillegg er 20 stemmer lagt til side for opptelling sammen med sent innkomne stemmer.

– Det er overveldende og selvfølgelig fantastisk. Jeg velger å tro at resultatene kommer av at vi har en gjeng som har gjort en god jobb i forrige periode. Jeg håper at det er det, sier Venstres Terje Aunevik til Svalbardposten.

Etter valgkveldens foreløpige prognoser er han Longyearbyens nye lokalstyreleder.

Arbeiderpartiet har hatt lokalstyrelederen siden 2003. Nå er rekken brutt.

– Vi må erkjenne valgnederlag, vi har ikke gjort det bra nok. Folket har valgt. Det er ikke noe annet å si, sier lokalstyrelederkandidat i Ap, Svein Jonny Albrigtsen, til avisen.

Det endelige valgresultatet med kandidatkåring vil ikke være klart før tirsdag etter klokken 17.