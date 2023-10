Dødstallene stiger i Israel og Gaza

Dødstallene fortsetter å stige etter kamphandlingene i Israel og Palestina som startet da Hamas gikk til angrep på Israel lørdag.

Ifølge de siste tallene er minst 700 drept i Israel, i tillegg til at over 100 skal være bortført til Gazastripen. Tusenvis er såret i Israel.

På palestinsk side er over 400 drept og over 2000 såret.

Meldinger om nye angrep på Gazastripen

Det har vært en rekke meldinger om angrep på Gazastripen i natt. Det skal være flere som har mistet livet, men tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Samtidig ble det i natt meldt om nye kamphandlinger i den israelske byen Sderot, der flere sivile ble drept da Hamas gikk til angrep i helga.

Avis: Iran deltok i planlegging av angrepet

Avisa Wall Street Journal skriver at kilder opplyser at Iran deltok i planleggingen av Hamas' angrep på Israel – og at landet ga grønt lys mandag. Irans FN-delegasjon avviser at dette stemmer.

Sherpaen som satte verdensrekord med Harila, er død

Den norske klatreren Kristin Harila er i sorg etter at Tenjen Lama Sherpa – som satte verdensrekord i fjellklatring sammen med henne – er død. Han døde i et snøskred lørdag.

– Lama er den snilleste og sterkeste sherpaen jeg har møtt. Jeg er knust. Jeg har mistet en bror og en venn, sier Harila.

Tolga-brødrenes søksmål mot staten er midlertidig stanset

Erstatningssøksmålet fra Tolga-brødrene mot staten skulle i utgangspunktet komme i gang 10. oktober. Nå er saken midlertidig stanset av Oslo tingrett.

Det bekrefter brødrenes advokat Nicolai V. Skjerdal til Arbeidets Rett.

I 2018 avslørte VG at brødrene var feilregistrert som psykisk utviklingshemmet og satt under vergemål. Brødrene saksøkte kommunen, og staten ved Justis- og beredskapsdepartementet hver for seg. Saken mot kommunen skulle opprinnelig opp i tingretten i januar før det ble inngått forlik.

Widerøe-fly måtte returnere til Bodø etter tekniske problemer

Et Widerøe-fly på vei til Evenes og Andenes med 48 passasjerer måtte sent søndag kveld returnere til Bodø etter å ha fått tekniske problemer.

Som følge av problemene ble det også sendt ut mayday-signal. Landingen i Bodø gikk kontrollert for seg.