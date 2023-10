Tolga-brødrenes søksmål mot staten er midlertidig stanset

Det bekrefter brødrenes advokat Nicolai V. Skjerdal til Arbeidets Rett.

– Den er utsatt til vi har Høyesteretts avklaring av et rettsspørsmål i en annen sak som er avgjørende for vår sak, sier advokaten til avisen.

I 2018 avslørte VG at brødrene var feilregistrert som psykisk utviklingshemmet og satt under vergemål. Brødrene saksøkte kommunen, og staten ved Justis- og beredskapsdepartementet hver for seg. Saken mot kommunen skulle opprinnelig opp i tingretten i januar før det ble inngått forlik.

Justis- og beredskapsdepartementet er saksøkt fordi det var Fylkesmannen i Innlandet (nå Statsforvalteren) vedtok at brødrene skulle settes under vergemål.

– Vi er overmoden nå på å komme i gang. Mine klienter hadde forberedt seg på å endelig få saken sin prøvet, men det er enighet om å vente på denne dommen fra Høyesterett, sier Skjerdal.

I søksmålet mot staten krever brødrene to millioner kroner. Ragnar Nordeide hos Regjeringsadvokaten mener brødrene ikke kan i gis medhold i dette kravet.