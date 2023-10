– Her er det menneskelige lidelser i stort format. Israel er utsatt for et terrorangrep, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2.

– Det er en uoversiktlig situasjon som ennå ikke er avklart, og kanskje den mest alvorlige situasjonen i Midtøsten på flere tiår, fortsetter han.

Les alt om den siste utviklingen i Israel

Støre sier Hamas' angrep på Israel lørdag morgen har iverksatt en voldsspiral.

– Israel har rett til å forsvare seg selv. Så vet vi at forsvaret gjennom angrep på Gaza fører med seg store menneskelige tap på den palestinske siden.

En farlig utvikling

Statsministeren beskriver det som nå utspiller seg i Israel og Palestina, for en farlig utvikling.

– Dette er ikke over, og Norge fordømmer denne voldsbruken og er veldig tydelig på at det må skje opphør i kampene og gå over i et diplomatisk spor, sier Støre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: UD: I underkant av 600 norske borgere er registrert i Israel og i Palestina

Erna Solberg: – Frykter vi bare har sett starten

– Dette kan være den farligste utviklingen i Midtøsten på flere tiår. Jeg frykter dessverre vi bare har sett starten, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Hun fordømmer på det sterkeste angrepene som Hamas har utført mot sivile i Israel denne helgen.

Høyres partileder Erna Solberg fordømmer på det sterkeste angrepene som Hamas har utført mot sivile i Israel denne helgen. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: NTB

– Antallet drepte og skadde stiger raskt og er like rystende som voldsbruken er opprørende, sier Solberg til NTB.

Hun sier også at Israel har all rett til å forsvare seg.

– Gazas sivilbefolkning blir nå påført store lidelser som en konsekvens av Hamas' aggresjon. Selv om situasjonen foreløpig er uoversiktlig, kan dette være den farligste utviklingen i Midtøsten på flere tiår. Jeg frykter dessverre vi bare har sett starten, sier Høyre-lederen.

Ifølge Solberg er begge parter nødt til å gjøre det de kan for å unngå ytterligere eskalering og tap av sivile liv på begge sider.