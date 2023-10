En gravid kvinne i 20-årene ble kritisk skadd i ulykken på E16 i Nannestad. Hun var høygravid, og det var få dager til termin, skriver Romerikes Blad.

En mann i 50-årene og en kvinne i 40-årene ble alvorlig skadd i den samme ulykken da to personbiler frontkolliderte.

Ulykken skjedde rett nord for rundkjøringen der E16 og fylkesvei 176 møtes. Dette er like nordvest for Oslo lufthavn Gardermoen.

Lørdag kveld ble det avholdt en markering på ulykkesstedet langs E16 hvor det blant annet ble tent lys og lagt ned blomster.