Til sammen hadde mannen 520 videoer med en samlet spilletid på minst 11 timer, samt 321 unike bilder. Filene var lagret på en skytjeneste. Mannen ble pågrepet i mai i fjor etter at politiet kom over en melding fra mannen på Telegram.

Mannen erkjente straffskyld da han møtte i Trøndelag tingrett i forrige uke, melder Adresseavisen.

En politibetjent forklarte i retten at en stor del av filene skildrer seksuelle overgrep mot spedbarn. Retten fikk se et utvalg av filmene og bildene som ble funnet da politiet gikk gjennom kontoen. Flere av filmene viser barn som blir holdt eller er bundet fast mens de blir utsatt for overgrep.

– Av de filmene som ble vist under hovedforhandlingen, var det én film der man ser og hører barnegråt, går det fram av dommen.

I forbindelse med straffutmålingen ble det i skjerpende retning lagt vekt på at tiltalte tidligere er straffet flere ganger for seksuallovbrudd.

I formildende retning la retten vekt på tilståelsen, samt at mannen er lettere psykisk utviklingshemmet.