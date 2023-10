Minst 300 drept i Israel

Minst 300 israelere er drept og minst 1590 personer er såret i Hamas-angrepene, ifølge israelske helsemyndigheter.

Israel har siden angrepet mål på Gazastripen fra lufta, og ifølge palestinske myndigheter er minst 232 palestinere drept i angrepene her.

Israel har godkjent militært angrep mot Hamas

Israels sikkerhetskabinett har godkjent militære angrep mot ledelsen for Hamas, sier statsminister Benjamin Netanyahu natt til søndag.

Sikkerhetskabinettet godkjente planene om å ødelegge de militære og sivile kapasitetene til Hamas og Islamsk jihad. Den væpnede palestinske gruppen Islamsk jihad sluttet seg til angrepene lørdag.

– Den israelske hæren er i ferd med å bruke all sin makt på å ødelegge Hamas' kapasitet, sa Netanyahu i en kort TV-uttalelse lørdag kveld.

Hamas: Svært mange israelere er tatt til fange

Antallet israelske fanger er flere ganger høyere enn dusinvis, hevder en talsperson for Hamas' militære gren. Uttalelsen ble gitt i et lydklipp publisert noe over midnatt natt til søndag lokal tid, ifølge Reuters. Det er ikke spesifisert om det her siktes til kun soldater eller også sivile israelere.

Israels militære bekreftet lørdag at israelske soldater og sivile holdes fanget av Hamas-soldater i en kibbutz i Beeri nær Gaza-grensa. Ifølge de israelske nyhetsnettstedene N12 og N13 er det snakk om rundt 50 israelere som holdes fanget. Flere soldater er i tillegg drept, ifølge nyhetsnettstedene.

Wayne Rooney ferdig som trener i D.C. United

Wayne Rooney er ferdig som trener for D.C. United, melder den amerikanske klubben på sin hjemmeside lørdag.

Washington-klubben skriver at de har kommet til enighet med Rooney om at den beste løsningen er å gå hver til sitt. Det skjer etter at klubben mislyktes i å kvalifisere seg for sluttspillet i Major League Soccer (MLS).

– Vi takker Wayne Rooney for alt han har gjort for klubben vår og for fotballen i landets hovedstad – først som spiller og kaptein, og sist som trener.

Mann i 20-årene stukket med kniv i Bergen

En mann i 20-årene er innlagt på sykehus etter en knivstikking på Ole Bulls plass i Bergen natt til søndag. Ingen er pågrepet i saken søndag morgen. Politiet fikk melding om voldshendelsen ved Den Nationale Scene klokken 3.06.

– To menn løp fra stedet etter hendelsen. Vi snakker med vitner, sjekker videoovervåking og leter etter en eller flere mistenkte, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til NTB.

Mannen var bevisst da han ble sendt til sykehus. Politiet kan ikke kommentere tilstanden hans utover det.