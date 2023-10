Kvinne i 20-årene døde etter påkjørsel i Bergen

Kvinnen ble påkjørt da hun skulle krysse veien.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 19.15. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning, men livet hennes sto ikke til å redde. Hun ble erklært død klokken 19.45, ifølge politiet.

Kvinnens pårørende er varslet om dødsfallet.

Jourhavende jurist Ingeborg Drægebø i Vest politidistrikt opplyser at mannen rutinemessig er siktet for brudd på vegtrafikkloven, men sier at saken skal etterforskes videre. Hun opplyser til Bergens Tidende at politiet har sikret seg en en video som viser selve hendelsen og påkjørselen.

Føreren ble brakt til legevakten for helsehjelp etter hendelsen. Politiet har ingen mistanke om at han var ruspåvirket.

Munkebotstunnelen ble åpnet for trafikk igjen rundt fire timer etter ulykken.