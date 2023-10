Mann siktet for drapsforsøk etter skyting på Holmlia

– Etterforskningen pågår for fullt, politiet har gjort relevante funn og gjennomført flere vitneavhør, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt.

Siktede har foreløpig ikke forklart seg, men politiet er i kontakt med forvarer med tanke på avhør senere.

Mannen som ble skutt, er også i 20-årene og har ifølge politiet skader i overkroppen, men er ikke livstruende skadd.

Han ble sendt til sykehus etter skyteepisoden på Holmlia ved 23-tiden fredag kveld.

Ved halv ett-tiden natt til lørdag meldte politiet at de hadde kontroll på en mann og at vedkommende hadde status som mistenkt. Den pågrepne ble først siktet for grov kroppsskade, men siktelsen ble senere lørdag skjerpet til drapsforsøk.

– Han er ikke livstruende skadd, sier krimleder Trine Jorkjen i Oslo-politiet til NRK om den fornærmede i saken lørdag morgen.

Bakgrunnen for voldshendelsen er ukjent. Naboer skrev på Facebook at de hørte tre eller fire smell.