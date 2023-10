– Det er ventet snøbyger på over 300–500 meter over havet. Søndag kveld kan snøgrensen synke ned til 200 meter over havet. Det vil komme rundt 5–15 centimeter snø på fjelloverganger over 300 meter over havet, heter det i farevarselet.

Farevarselet gjelder fra lørdag ettermiddag og fram til midnatt natt til søndag.