Landsmøte i Røde Kors

Landsmøtet i Nova Spektrum på Lillestrøm skal vedta nytt hovedprogram og prioriteringer for organisasjonens arbeid de neste tre årene. Det skal også velges nytt landsstyre og president. Fredag reagerte Røde Kors på at regjeringen vil kutte antallet kvoteflyktninger fra 2000 til 1000. – Vi håper Stortinget tar ansvar og sørger for å øke kvoten i statsbudsjettet for 2024, sa generalsekretær Anne Bergh.

Ecuadors president til Sør-Korea

Ecuadors president Guillermo Lasso besøker Sør-Korea for å fremme arbeidet med en handelsavtale. I sommer diskuterte de to landene etableringen av en bilateral frihandelsavtale. Om de kommer til enighet, vil Sør-Korea være det første asiatiske landet som har en slik avtale med Ecuador, som er Sør-Koreas sjette største eksportdestinasjon. Lassos besøk varer til 13. oktober.

Valg på nasjonalt råd i Emiratene

Det avholdes valg i Abu Dhabi på det rådgivende nasjonale rådet i De forente arabiske emirater. Bare halvparten av medlemmene i rådet utpekes gjennom valget, og bare en andel av befolkningen har stemmerett.

Trump holder folkemøte i Iowa

USAs tidligere president Donald Trump holder folkemøte i Iowa. Han har allerede vært i delstaten et par ganger, sist i et område som tidligere støttet Demokratene. Han har til nå trukket store folkemengder etter hvert som valgkampanjen hans trapper opp trykket mot nominasjonsvalget 15. januar.

Brækhus bokser i Sheffield

I proffstevnet i boksing i Sheffield i England er det VM-kamp i super weltervekt for kvinner. Der møter britiske Terri Harper norske Cecilia Brækhus i den femte kampen i stevnet. 41-åringen måtte trekke seg fra VM-duellen med 26 år gamle Harper i april. Kampen gir henne muligheten til igjen å kjempe om WBA- og IBO-titlene i super weltervekt (70 kilo).

Odd møter Viking

I den 24. runden i eliteserien formenn møter Odd Viking. Viking har både Kristoffer Løkberg, Sondre Bjørshol og Herman Haugen spilleklare bortekampen mot Odd, ifølge Stavanger Aftenblad. Kampen starter klokka 18.