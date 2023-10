– Det fremstår som at den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt, skriver Øst politidistrikt på X/Twitter

Politiet fikk melding om ulykken klokken 19.01.

– Pasienten som er fløyet til Ullevål sykehus, betegnes som kritisk skadd. De to andre involverte er kjørt til sykehus og betenes som alvorlig skadd, skrev politiet på X/Twitter klokken 20.20.

Ulykken skjedde på E16, like nord for rundkjøringen der E16 møter fylkesvei 176, nordvest for Oslo lufthavn Gardermoen.

Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen foretar undersøkelser på stedet. Veien er fortsatt stengt i begge retninger.