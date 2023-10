De alvorlig skadde bringes til sykehus i ambulanse eller luftambulanse.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 14.58. Meldingen gikk ut på at en fotgjenger var blitt påkjørt av en bil. Da første enhet fra nødetatene kom fram om lag en halv time senere, viste det seg at ulykken hadde et større omfang.

– En personbil sto parkert på en liten lomme like vest for Nysætre i Skjåk kommune. Det var personer i bilen, og det sto personer utenfor. De personene ble påkjørt av en bil som i utgangspunktet skulle passere på riksvei 15, men som kjørte av veien, sier operasjonsleder Frode Øvreås i Innlandet politidistrikt til NTB.

Kort tid senere opplyste politiet på X/Twitter at tre personer er alvorlig skadd, og at ytterligere fem personer som var innblandet i hendelsen, sendes til legevakt.

– Det er veldig glatt på stedet, og flere biler har kjørt ut i løpet av dagen, sa brannvesenets innsatsleder Atle Festervoll til Nettavisen på telefon fra ulykkesstedet klokka 16.40.

Ifølge en fastboende som NTB har snakket med på telefon, har det snødd i området i hele dag.

– Det har kommet fem centimeter med snø, og det ligger snø på veien, forteller vedkommende.

Saken oppdateres.