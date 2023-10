Høyre er enige med Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Bergenslisten, Industri- og næringspartiet og Pensjonistpartiet om et politisk samarbeid i Bergen, skriver Bergens Tidende.

– Jeg er veldig glad for å ha kommet til enighet om en avtale. Vi har et parlamentarisk grunnlag for den neste fireårsperioden og kan nå gå videre i byrådsforhandlinger, sier byrådskandidat Christine Meyer til pressen.

Partiene kalles «tunnelpartiene» fordi de ønsker at bybanen til Åsane skal gå i tunnel gjennom sentrum.

Høyre ble byens klart største parti med 26,5 prosent av stemmene. De har likevel slitt med å finne samarbeidspartnere for å danne et byråd. Nå varsler Meyer at byrådsforhandlinger vil fortsette mandag

– Vi går videre i byrådsforhandlinger med Sp og Frp på mandag, sier hun.

Meyer opplyser at samarbeidsavtalen har fire elementer. Det skal blant annet være en bybaneutredning, og partiene skal samarbeide om budsjett.

Til sammen har de seks partiene 35 av 67 mandater i bystyret.