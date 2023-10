Forslaget til statsbudsjett legger heller ikke opp til endringer i forslaget fra tidligere i år som åpner for at aviser kan ha en høyere andel av lyd og levende bilder uten å betale merverdiavgift.

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke kommer en samlet mediebransje i møte og med det likebehandler nyhetsformidling gjennom tekst, lyd og levende bilder, sier sjefredaktør Olav Sandnes i TV 2 til Kampanje.

Viser til innhold

Han mener det er nyhetsinnholdet som bør være avgjørende, ikke publiseringsformen.

Sandnes trekker også fram at nyhetstjenester som baserer seg på lyd og levende bilder, er formidlingsformen stadig flere, og spesielt unge, foretrekker.

– Det kan være nøyaktig det samme innholdet presentert enten som tekst eller lest opp, men det blir da ulik moms. Konkret betyr det at TV-nyheter nå er det eneste nyhetsproduktet som er uten momsfritak, sier Sandnes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Krevende situasjon

TV 2 står allerede i en krevende situasjon. For drøyt to måneder siden varslet mediehuset at de må kutte kostnader på rundt 400 millioner kroner. Kanalen anslår at de må betale omtrent 150 millioner kroner i moms som følge av at fritaket ble fjernet.

– Det er en dramatisk dag for TV 2. Vi kutter kraftige kostnader, og det går utover satsinger og bemanning. Det er klart at fjerning av momsfritaket allerede har store konsekvenser for oss, legger Sandnes til.

Momsfritaket skal behandles i Stortinget i høst.