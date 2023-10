I budsjettforslaget er det satt av 7,2 milliarder kroner til NRK neste år. Det representerer en økning på 3,6 prosent fra i fjor. Forslaget er basert på en videreføring av fjorårets budsjett, justert for pris- og lønnsvekst, skriver regjeringen i budsjettforslaget.

– Regjeringen mener NRK blir kompensert for pris- og lønnsveksten i 2024. Dette får vi ikke til å stemme, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen i NRK til Medier24.

Hun vil høre hvordan Kulturdepartementet kom fram til tallene sine. Ifølge kringkastingssjefen er kanalen nemlig underkompensert med omtrent 60 millioner kroner.

Kulturministeren vil ikke godta NRKs regnestykke.

– De er kompensert for pris- og lønnsvekst i henhold til Finansdepartementets beregninger, sier kulturminister Lubna Jaffery (Ap) til Kampanje.

Det nåværende forslaget kan føre til nye kutt i NRK.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det blir ikke i form av en tilsvarende øvelse som i fjor, da det var langt mer omfattende. Jeg er ganske sikker på at vi håndterer dette, men det vil ha konsekvenser på publikumstilbudet, og vi må se på alle deler av virksomheten, sier økonomidirektør Andreas Norvik i rikskringkasteren til bransjemagasinet.

Han mener det er alvorlig at regjeringen også i år avviker fra vedtaket om at NRK skal ha forutsigbare økonomiske rammer over en fireårs periode.