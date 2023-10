Erna Solberg er ikke sikker på om hun er Høyre-leder om ett år

– Nei. Jeg. Det får vi se. Og det har jeg sagt hele tiden. Uansett kommer jeg til å være her som politiker og være opptatt av at vi skal sørge for ikke å ha en regjering som er mest tilbakeskuende. Vi må ha en regjering som ser fremover, sier Solberg til TV 2 fredag.

I løpet av dagen vil ektemannen Sindre Finnes legge fram en ny liste over sine aksjehandler i perioden 2013 til 2021 til Stortingets kontrollkomité.

Solberg svarer ikke kanalen på hva som kommer fram i svaret, og henviser i stedet til ektemannen og hans advokat.