Mohammadi er fengslet 13 ganger og dømt fem ganger. Til sammen er hun dømt til 31 år i fengsel og 154 piskeslag, sier Nobelkomiteens leder.

– Mohammadi er fortsatt i fengsel når jeg snakker nå, sier Berit Reiss-Andersen.

«Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2023 skal gå til Narges Mohammadi for hennes kamp mot undertrykking av kvinner i Iran og hennes kamp for menneskerettigheter og frihet for alle», heter det i begrunnelsen fra Nobelinstituttet.

Reiss-Andersen viser også til fengslingen av aktivisten Mahsa Ahmadi som døde i moralpolitiets varetekt. Det utløste voldsomme demonstrasjoner.

– Demonstrantenes slagord, «kvinne – liv – frihet», er dekkende for Narges Mohammadis’ innsats og dedikasjon, sier hun.

– Under mottoet deltok flere hundre tusen iranere i fredelige protester mot myndighetenes brutalitet og kvinneundertrykking. Prestestyret slo hardt ned på protestene. Mer enn 500 demonstranter ble drept, sier Nobelkomiteens leder.

Det var 351 nominerte til årets fredspris – 259 enkeltpersoner og 92 organisasjoner.

Fredsprisvinnerens bror: – Narges har alltid vært foran

Broren til fredsprisvinner Narges Mohammadi sier til TV 2 at søsteren alltid har vært langt fremme når det gjelder menneskerettigheter.

Broren, som heter Hamidreza Mohammedi, sier det er vanskelig å tro at søsteren har vunnet prisen.

– Det har vært et veldig vanskelig år for alle i Iran. Narges har alltid vært foran i aktivisme og menneskerettighet, sier han også til kanalen.

– Det er så mange store navn, at Narges har blitt kåret til prisvinneren er en stor seier, ikke bare for Narges, men for hele Iran.

– Til alle de modige løvinnene som kjemper for frihet

Stortingspresident Masud Gharahkhani hyller årets fredsprisutdeling og sier den går til alle de modige løvinnene som kjemper for frihet i Iran.

– Jeg vil gratulere årets mottaker av Nobels fredspris, fra Narges Mohammadi fra Iran til alle de modige løvinnene som kjemper for frihet, demokrati og menneskerettigheter mot de brutale regimene. Kampen fortsetter til Azadi (Frihet på persisk), skriver Gharahkhani på X/Twitter.

– Står opp for frihet og kvinners rettigheter



Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gratulerer Narges Mohammadi med tildelingen av Nobels fredspris.

– På vegne av den norske regjeringen vil jeg gratulere Narges Mohammadi fra Iran med Nobels fredspris for 2023. I sin begrunnelse legger Nobelkomiteen vekt på hennes kamp mot undertrykking av kvinner i Iran, og for menneskerettigheter og frihet for alle, sier Støre.

Han sier videre at Mohammadi har markert seg med et sterkt og modig engasjement for kvinners rettigheter og avskaffelse av dødsstraff.

– Denne tildelingen er en anerkjennelse av alle som med stor personlig risiko står opp for frihet og kvinners rettigheter.

Erna Solberg om fredsprisvinneren: – En frihetskjemper

Høyre-leder Erna Solberg gratulerer Narges Mohammadi som årets vinner av Nobels fredspris.

Solberg mener prisen er velfortjent.

– Narges Mohammadi er en sann frihetskjemper, og hennes dedikerte arbeid for å fremme menneskerettigheter og frihet for alle er viktig. Kvinne, liv, frihet!, skriver hun på X/Twitter.