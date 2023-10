– Klimafiendtlig og uforståelig at bilen må forurense for å få avgiftslette, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen, om regjeringens forslag.

Elbiler får nå høyere nivå på trafikkforsikringsavgift – kjent som årsavgift – enn fossilbiler.

– Skal man sette ned denne avgiften, så bør man gjøre det også til dem som har tatt et klimavennlig valg. Det er uforståelig at man gir avgiftslette for å eie en Porsche Cayenne, men ikke for å eie en Nissan Leaf, sier Berge.

Avgiften for fossilbiler settes ned fra 8,38 kroner per dag til 7,60 kroner per dag, mens den for elbiler går opp til 8,70 kroner per dag.

– Helt feil

Naf reagerer også.

– Bensin- og dieselbilene får nå redusert denne avgiften, mens elbilene står på stedet hvil og ender med høyere avgift. Vedum gjør overgangen til elbil vanskeligere, sier administrerende direktør Stig Skjøstad i Naf.

– Dette er helt feil vei å gå når det fremdeles er over to millioner bilister som skal gå over til elbil i årene som kommer, mener Skjøstad.

– Ikke troverdig

Lan Marie Berg i Miljøpartiet De Grønne sier regjeringen ikke har en troverdig politikk for å nå målet om 100 prosent nybilsalg for elbiler eller for å nå utslippsmålene.

– Det de gjør i dette budsjettet, er å gjøre omleggingen fra en fossil bilpark til en utslippsfri vanskeligere når de gir en rekke avgiftslettelser kun til fossilbiler, sier Berg.

– Det er bra at regjeringen gjør bensinen dyrere. Men de burde tatt mye mer i, og de lar ikke CO2-avgiften som Stortingsflertallet har blitt enig om, virke, fordi de nuller ut mye av effekten ved å redusere veibruksavgiften, sier hun.

Berg sier at regjeringen bruker tre ganger så mye penger på vei enn på bane, kutter klimasats til norske kommuner og ikke strammer inn for oljenæringa selv om det betyr høyere renter for folk flest.