En halv milliard til utvidet bostøtte

Til sammen koster disse tiltakene drøyt 498 millioner kroner, skriver Kommunal- og distriktsdepartementet i en pressemelding.

Bostøtten utvides med 1000 kroner i måneden for januar, februar og mars, samt 150 kroner per ekstra husstandsmedlem på grunn av høye strømpriser. I tillegg blir det midlertidige regelverket som sørger for at flere får bostøtte, forlenget også framover.

I statsbudsjettet foreslår også kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) at man viderefører en høy låneramme for Husbanken, slik at flere kan få startlån. Det kommer også ekstra penger til boliger i distriktene og til utleieboliger.