Finansministeren kan trolig bruke nær 100 milliarder kroner ekstra i 2024, og samtidig holde seg innenfor regelen for bruk av oljefonds-penger. Gjør han det, vil Norges Bank kjøre opp renten enda mer, advarer ekspertene.

– Hvis man nå har en kraftig økning i pengebruken så vil det føre til at sentralbanken setter opp en mye høyere rente, sier professor Steinar Holden til NRK. Han er leder for økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

I fjor dekket uttak fra Oljefondet hver femte krone som staten hadde i utgifter. Men nå har blitt så stort at regjeringen kan øke pengebruken enormt og samtidig holde seg godt innenfor regelen for uttak.

– Handlingsregelen vil neste år gi rom for å bruke 460–470 milliarder kroner. Det er nesten 100 milliarder mer enn budsjettet for 2023 la opp til å bruke. Pengebruken bør komme godt under 3 prosent av Oljefondets verdi, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets.