Rødt foreslår strengere regler for søndagsåpne butikker

I september ba Rødt-politiker Mímir Kristjánsson regjeringen stramme inn reglene som åpner opp for flere søndagsåpne butikker.

Bakgrunnen er at stadig flere kommuner har blitt definert som typiske turiststeder etter helligdagsfredsloven. Da får butikkene holde åpent på søndager, skriver HK-Nytt , som utgis av Handel og Kontor i Norge.

I alt 119 av 356 kommuner har definert hele eller deler av kommunen som typiske turiststeder. Med Høyre i førersetet kan det bli enda flere, frykter Rødt.

– Dette er ikke et smutthull i loven, dette er en låvedør, sier Mímir Kristjánsson.

Nå foreslår Rødt å stramme inn reglene. Forslaget ble fremmet på Stortinget onsdag 4. oktober.

I forslaget ber Rødt regjeringen gjennomgå alle steder som har fått status som «typiske turiststeder» og komme tilbake til Stortinget med nye og strengere regler for å oppnå slik status..

– Dette er allerede både regjeringen og stortingsflertallets linje. Dette bør vi kunne samles om for å begrense skadeomfanget av at vi har fått et borgerlig flertall i kommunene, sier han.

Samtidig har Venstre varslet at de vil fremme forslag på Stortinget om å løse opp reglene for søndagsåpne butikker.