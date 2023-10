Venstre foreslår åpenhetspakke etter de politiske skandalene

Grunde Almeland, som er saksordfører i kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av habilitetssakene, kommer med flere forslag, melder E24.

Venstre vil blant annet ha et lobbyregister i Stortinget og departementene, opprette et uavhengig klageorgan for avslag på innsynsbegjæringer, straffe brudd på offentlighetsloven og etablere et aksjonærregister som viser handler og eierskap i sanntid.

– En rekke av lovene som skal sikre åpenhet og tilgang til informasjon mangler i dag sanksjoner for å håndheve loven. Det så vi i sommer og i høst. Derfor har vi fremmet et helhetlig forslag om sikre reaksjoner, sier Almeland til E24.