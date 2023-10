– Dette er en familietragedie og et stort tap, sier Akmal Ali, imam og leder for Muslimsk Union i Agder, til Fædrelandsvennen.

– Det gjør vondt at også et uskyldig barn er rammet. Det er hjerteskjærende, påpeker han.

Det var litt over klokken 13 onsdag i forrige uke at politiet fikk melding om en alvorlig hendelse i en bolig i Vågsbygd i Kristiansand. Da de ankom stedet, fant de en kvinne og hennes åtte år gamle datter døde. Mannen som ble siktet for drapene, som også var jentas far, ble funnet død i sjøen i Kristiansand tirsdag, bekreftet politiet torsdag.

– Dette er en utrolig vanskelig dag for de etterlatte, sier Åse Johnsen Drabløs, advokat for de etterlatte etter dobbeltdrapet i Vågsbygd, til Fædrelandsvennen.

Den muslimske begravelsen startet klokka 17.00. Etter en bønn ble kistene senket ned i jorda, og nære venner og slektninger dekket dem med jord. Deretter ble det avholdt en siste bønn. De døde ble begravet på den muslimske delen av kirkegården.