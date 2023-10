Sykehus fikk mistanke om at kvinne var forgiftet – datteren tiltalt for drapsforsøk

– Det har blitt gjort en omfattende etterforskning i denne saken, og etter en samlet vurdering har vi funnet grunnlag for å ta ut tiltale for forsøk på drap, sier statsadvokat Mari Gjersøe til NTB.

Påtalemyndigheten mener at kvinnen i 30-årene ved en eller flere anledninger fra sent oktober 2020 til begynnelsen av desember 2020 forsøkte å drepe moren ved å lure henne til å innta giften og den blodfortynnende medisinen. Det medførte livstruende fare for spontan forblødning.

Moren ble innlagt på Sykehuset Telemark 6. desember 2020 og overført til Rikshospitalet i Oslo 10. desember.

Moren, som er i 60-årene og bosatt i Skien, overlevde ifølge tiltalen fordi hun fikk livreddende behandling på sykehuset.

Det var Telemarksavisa som først omtalte tiltalen.

Fant rottegift på morens kjøkken

– Det var sykehuset som først fattet mistanke om at moren kunne ha blitt forgiftet, og tok kontakt med politiet, sier Gjersøe.

Hun vil ikke si noe om hva politiet mener kan ha vært motivet bak forgiftningen av moren.

Kvinnen ble først pågrepet 16. desember 2020, men ble løslatt i februar 2022 mot meldeplikt og passhindring, ifølge en fengslingskjennelse som ble avsagt torsdag i forrige uke.

Hun reiste ut av Norge i juni i år og oppholdt seg en periode i et land i Europa, der hun tok kontakt med ambassaden for å søke om nytt pass. Målet hennes skal ha vært å reise til et land i Asia med en enveisbillett, hvor hun skal ha forlovet seg med en mann.

Kvinnen ble pågrepet på nytt 31. august i år da hun ankom Gardermoen. Hun ble varetektsfengslet to dager senere fordi påtalemyndigheten frykter at hun vil forsøke å flykte til Pakistan på nytt.

Ifølge fengslingskjennelsen skal kvinnen ha bestilt rottegiften og den blodfortynnende medisinen fra utlandet.

«Virkestoffene er påvist hos fornærmede, som siktede hadde delvis opphold hos. Det er funnet rester av virkestoffene på fornærmedes kjøkken, der siktede tilberedte mat for fornærmede», står det.

Har nektet å forklare seg

I kjennelsen fra forrige uke står det at datteren har nektet å forklare seg om saken, ut over det første avhøret umiddelbart etter pågripelsen i desember 2020. Der nektet hun straffskyld og øvrig befatning med saken.

Kvinnens forsvarer Stian Mork Sletten skriver i en SMS til NTB at kvinnen var forberedt på at det kunne bli tatt ut tiltale.

– Det har vært en belastning at saken har tatt nesten tre år fra anmeldelse til tiltale. Hun er klar på sin uskyld og hevder ikke å ha handlet slik påtalemyndigheten mener, skriver Sletten.

Statsadvokat Gjersøe sier at det er gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Hun ønsker ikke å si noe om hva den viser, men i tiltalen er det ikke tatt forbehold om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Saken starter i Telemark tingrett 12. desember. Det er satt av sju rettsdager til saken.