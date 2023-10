I oppsettet blir det klart at kvalifiseringen til Eliteserien i 2024, som spilles mellom 14.-plassen i Eliteserien og vinneren av kvalifiseringen i 1. divisjon, spilles over to oppgjør 6. og 10. desember. Eliteserielaget får hjemmebanefordel i siste kamp.

Toppseriekvalifiseringen avgjøres 25. november, mens datoen er 2. desember for kvalifiseringen til 1. divisjon. Oppsettet er som følger (med forbehold om endringer på grunn av lysforhold):

Eliteserien:

* 6/12 og 10/12: Vinner 1.-divisjonskvalifisering – 14.-plass i Eliteserien.

Vinneren spiller i Eliteserien neste sesong.

1. divisjon:

* Lagene på 3.- til 6.-plass spiller kvalifiseringskamper (enkeltkamper) om retten til å møte 14.-plassen i Eliteserien. Datoer ikke fastsatt.

* 26/11 og 2/12: Vinner 2.-divisjonskvalifisering – 14.-plass i 1. divisjon.

Vinneren spiller i 1. divisjon neste sesong.

2. divisjon:

* 15/11 og 19/11: 2.-plass i avd. 1 – 2.-plass i avd. 2.

Vinneren møter 14.-plassen i 1. divisjon.

Toppserien:

* Sluttspill mellom de fire øverste lagene i 1. divisjon. Vinneren av sluttspillet rykker opp til Toppserien, mens 2.-plassen spiller kvalifisering mot 9.-plassen i Toppserien.

* 22/11 og 25/11: 2.-plass i 1.-divisjonssluttspill – 9.-plass i Toppserien.

Vinneren spiller i Toppserien neste sesong.