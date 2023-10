NRK: Barnevernet i kommuner i Finnmark og Troms gransket – alle brøt loven

Det kom fram etter at Statsforvalteren i Troms og Finnmark i april hadde tilsyn med kommunene, melder NRK.

Barn i barnevernstjenesten skal ifølge loven få en individuell plan som sikrer at de skal få riktig og tilstrekkelig hjelp. Ingen av kommunene som ble gransket, hadde slike planer.

– Planen er tenkt å være både et planleggingsdokument og et verktøy for strukturert samarbeid, sier leder Hilde Bremnes i avdelingen oppvekst- og barnevern hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark til NRK.

I Hammerfest og Måsøy var det i tillegg flere mangler.

– Vi vurderer det som alvorlig og kritikkverdig når det offentlige ikke klarer å følge opp disse barna i samsvar med kravet i loven, sier Bremnes.

Arve Paulsen, kommunalsjef for oppvekst og kultur i Hammerfest kommune, sier de er godt kjent med at barn skal ha hver sin personlige plan. Han påpeker at tilsynet inkluderer koronaperioden, som var en spesiell tid.

– De fleste forholdene som Statsforvalteren peker på, er noe vi er kjent med i tjenesten og har igangsatt tiltak på, sier han.