Vestre vil ikke gripe inn mot Rosebank – men stiller krav til Equinor

Kritikken haglet fra natur- og klimaorganisasjoner da Storbritannia godkjente det store Rosebank-feltet. Norges rykte i utlandet blir ødelagt, sa aktivistene og ba Vestre gripe inn.

Det kommer næringsministeren ikke til å gjøre.

– Jeg synes det er bra med offentlig debatt om energiomstillingen. Skal vi nå klimamålene og omstille økonomien i verden, så trenger vi at ulike stemmer er med i debatten og at vi også kan stille kritiske spørsmål, sier Vestre til NTB.

Han understreker at hans jobb som næringsminister er å forvalte eierskapet i Equinor – og nesten 70 andre selskaper – på en ansvarlig og forutsigbar måte.

– Det er enorme verdier vi forvalter på vegne av folk og framtidige generasjoner, sier han.

Taus om personlig mening

– Selskapene som staten eier, fatter titusenvis av beslutninger hvert år. Jeg, som andre norske borgere, kan ha personlige meninger om Rosebank og andre saker, men det er styret i selskapet som fatter alle disse beslutningene. Det ville ha vært en helt umulig oppgave for staten å blande seg inn i hver enkelt avgjørelse, sier Vestre.

Hva de personlige meningene er, vil han ikke si.

Vestre påpeker at eierskapspolitikken har bred støtte i Stortinget. Han mener regjeringen har prioritert å være strengere på klima.

– Vi har økt klimaambisjonene i eierskapspolitikken vesentlig. Vi er det første landet i verden som forventer at statlig eide selskaper må ha vitenskapsbaserte klimamål. Slike forventninger fra staten som eier, vil selvsagt påvirke investeringer framover, sier Vestre.

Han sier at staten har stilt krav om at Equinor skal levere på Paris-avtalen på generalforsamlingen.

Forventer at styret leverer

– Men hvordan henger avgjørelsen om Rosebank sammen med de klimaambisjonene i eierskapspolitikken deres?

– Det spørsmålet forstår jeg at stilles. Equinor er et internasjonalt olje- og gasselskap og er i ferd med å bli et internasjonalt energiselskap som har ambisjoner om å investere mer i fornybar energi. Det håper jeg vi ser resultater av. Det må styret legge fram for eierne sine, hvordan de leverer på det, sier Vestre.

Han sier at eierne må ta stilling til en helhetlig strategi, ikke hver enkelt sak.

– Vi som eier sier ikke ja eller nei til hvert enkelt prosjekt. Vi setter mål og har veldig tydelige klimaambisjoner. Det vet styret i Equinor at vi er opptatt av å følge opp i praksis, og det forventer jeg at de leverer på, sier Vestre.

Vestre sier at klimaambisjonene må ha betydning for investeringene Equinor gjør.

– Det sier selskapet selv også i energiomstillingsplanen sin. Jeg tar Equinor på alvor og forventer å se det i investeringene de gjør. Så er det britiske myndigheter som har gitt tillatelse til utbygging av dette feltet på britisk sokkel, sier Vestre.

Fortsatt klimaoptimist

Vestre sier at han opplever at Norge har ry på seg for å være en troverdig partner i den internasjonale klimaomstillingen.

– Uten norsk gass til Europa nå, så hadde sannsynligvis det europeiske energisystemet stått overfor en dyp krise som igjen ville ha skapt ustabilitet i Europa. Derfor må vi ha to tanker i hodet samtidig, sier Vestre.

Næringsministeren sier han er stolt over at Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre holdt opp hånda på spørsmål om han tror vi fortsatt kan nå klimamålene.

– Det er summene av tiltakene som avgjør. Jeg er optimist, men jeg forstår at mange er bekymret. Vi har dessverre begynt omstillingen for seint, men vi må jobbe hardt for at vi når de målene vi har internasjonalt og her hjemme, sier Vestre.

– Så må vi erkjenne at i en overgangsperiode har vi behov for både fossil og fornybar energi, men fremtiden er fornybar.