28.200 kroner. Summen er et eksempel på hva en arbeider som bor på brakkerigg med kokemuligheter, kan få utbetalt ekstra i året med grepet regjeringen gjør i budsjettet.

– Fy flate! Blir det så høyt? Det er ganske mye penger. Jeg er overrasket selv, jeg. Det betyr jo mye for de som jobber her, sier finansministeren.

Vedum er nettopp blitt presentert for regnestykket under et besøk på brakkeriggen til Veflen Entreprenør AS i Lillestrøm.

Selv har finansministeren hatt blikket på totalkostnader og milliarder i arbeidet med statsbudsjettet, og har ikke grublet like grundig over effekten det kan få for hver enkelt arbeider.

Økt fradrag

Budsjettforslaget legges fram fredag, og Vedum varsler nå disse grepene:

* Den skattefrie delen av dekning av kost for opphold på brakker, pensjonat og hybel med kokemuligheter økes fra 250 kroner til 400 kroner.

* Kostsats for langtransportsjåfører ved fravær fra hjemmet i 24 timer økes fra 350 kroner til 400 kroner per døgn.

For folk som bor mye bortefra, kan det bli flere tusenlapper.

– Vi ønsker at folk skal stå i arbeid, og at det skal lønne seg å jobbe, sier finansministeren.

Veflen Entreprenør holder til på Skarnes i Sør-Odal kommune, men har flere arbeidere fra Innlandet boende på brakkerigg utenfor Oslo i ukedagene. Som følge av regjeringens skattegrep får de mer penger utbetalt. Foto: Emilie Holtet / NTB

Besøkte hybler

Brakkeriggen til Veflen Entreprenør har 46 enmannshybler med dusj, toalett, et lite kjøkken og TV.

– Her er det ukependlere som bor. Stort sett fra hele Innlandet, men også noen svensker, forteller daglig leder Hans-Otto Veflen.

Entreprenøren holder til på Skarnes i Sør-Odal kommune, men har så mange oppdrag i Oslo-regionen at de har hatt fast tilstedeværelse siden 1985.

Regnestykket øverst i saken baserer seg på en typisk beboer hos dem, som er borte hjemmefra fire dager i uken. Summen fordrer selvsagt også at arbeidsgiver betaler et kosttilskudd som er på minst 400 kroner i døgnet.

Mange anleggsarbeidere har avtale med arbeidsgiver om at de automatisk får utbetalt kostpenger tilsvarende den skattefrie delen. For dem betyr endringen derfor 150 kroner ekstra per døgn skattefritt, men en kostnad for arbeidsgiver så klart.

– Viktig

Veflen håper og tror at regjeringens skattegrep vil gjøre det lettere å rekruttere.

– Før i tiden var det sånn at skulle du jobbe på anlegg, så bodde du borte. Men vi ser at det er vanskeligere og vanskeligere å finne folk som vil bo borte i uka. Det er en ekstra belastning, spesielt for barnefamilier, sier han.

Veflen påpeker at arbeidskraften som bor på brakkerigg, er viktig for å få hjulene til å gå rundt i storbyene.

– Oslo ble ikke bygget av Oslo-folk. Oslo ble bygget av entreprenører og anleggsfolk fra landsbygda. Mye odølinger, mye gudbrandsdøler og mange som kom fra andre steder, sier Veflen, som er daglig leder i tredje generasjon i familieselskapet.

Regjeringen har også varslet et skattegrep for sjøfolk. De lemper på kravet om utseilt distanse på 30 nautiske mil for sjøfolk på skip for å få sjøfolkfradraget. Målet er ifølge regjeringen større likebehandling av sjøfolk som seiler i samme type fart på kysten.