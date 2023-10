Stortingsrepresentant: Fullt mulig at Ap blir et tiprosentparti

Og det er bare noen av problemene Ap har, ifølge stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen (Ap).

– Jeg tror det er fullt mulig for Arbeiderpartiet å bli et 30 prosentparti igjen. Men jeg tror også det er fullt mulig at vi blir et tiprosentparti, sier Kjølmoen til Klassekampen.

50-åringen fra Åndalsnes representerer Møre og Romsdal på Stortinget og medlem i Aps sentralstyre. Han understreker at han mener Ap har gode muligheter til å reise seg igjen, om de tar de riktige valgene.

– Jeg tror det er et internasjonalt opprør blant deler av velgermassen, som er kommet til Norge. USA fikk Trump, Storbritannia fikk brexit, Tyskland kan få AfD. Dette er den nye politiske virkeligheten i den vestlige verden. Vanlige folks opprør, sier Kjølmoen.

Nå må Ap og venstresiden tilpasse seg. Når industriarbeidere går til Høyre og Frp, er det ikke velgerne, men Ap det er noe galt med, slår han fast.

– Det er jo litt dumt, for det er opplagt Ap og venstresiden som sitter på løsningene for å skape et godt samfunn med plass til alle. Da må vi ikke slippe til høyresiden på sånne verdisaker