Forsker: Terror og kriminalitet skyldes nedbygging av velferdssamfunnet

Christensen, som forsker på radikaliseringsprosesser, ekstremisme og terrorisme, sier til Dagbladet at hun frykter mer kriminalitet og vold i Norden i årene fremover.

– Det er flere årsaker til at unge blir terrorister eller kriminelle. Den kanskje viktigste årsaken er den systematiske nedbyggingen av velferdsstaten i Norden. Det har skjedd gjennom de siste 30–40 årene, sier Christensen til Dagbladet.

Hun mener nedbygging av fellesskolen, mindre ressurser til de offentlige skolene, nedleggelser av fritidsklubber, stengte biblioteker og idrettsklubber hvor mange ikke føler seg hjemme eller har råd til å være med, er en viktig del av forklaring til at mange faller utenfor.

– Samfunnet har forandret seg. Politikerne har tatt en beslutning om at det skulle bli et konkurransesamfunn. Det som en gang var en velferdsstat, har blitt et konkurransestat hvor penger og det materielle har blitt det viktigste. Solidariteten og at alle skulle være med, som kjennetegnet velferdssamfunnene i Norden, har tapt, sier forskeren ved Aarhus Universitet.