Fem år gamle Silje Redergård ble funnet død i snøen på Tiller i Trondheim 15. oktober 1994. Tre gutter ble mistenkt for å ha utøvd vold mot henne, og konklusjonen var at hun etterpå frøs i hjel.

Guttene fikk onsdag morgen en formell beklagelse fra Riksadvokaten, men fikk ikke henleggelsen endret til «intet straffbart forhold anses bevist», skriver NRK.

«Riksadvokaten finner det sterkt beklagelig at etterforskningen i 1994 led av så vidt store svakheter at hendelsesforløpet ikke har latt seg nærmere fastslå, med de påkjenningene dette har medført for både de tre mistenkte og Siljes etterlatte», het det i redegjørelsen fra Riksadvokaten.

Forsvarerne Sigurd Klomsæt og Johannes Wegner Mæland mener Riksadvokaten bør vurdere saken på nytt, og vil også prøve saken i Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

– Fristen har gått ut, men vi skal se på om vi kan få den inn på sporet igjen, sånn at vi kan få lagt inn en klage til Menneskerettsdomstolen. Jeg garanterer at vi skal vinne fram, sier Klomsæt.