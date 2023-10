Postjournalene skal sikre åpenhet om departementenes behandling av saker og korrespondansen de har. Men korrespondanse om og med Erna Solbergs ektemann ble ikke journalført på riktig måte, og søk på Sindre Finnes ga ingen treff.

– Jeg vurderer dette til å være brudd på arkivloven, sier Riksarkivar Inga Bolstad til VG om SMKs håndtering av dokumentene.

Hun sier det var Erna Solberg som hadde ansvaret, fordi statsministeren er øverste leder for SMK.

Bolstad er øverste lederen for Arkivverket, en myndighet som fører tilsyn med offentlige institusjoner.

– Ut ifra det jeg leste i VG forrige uke så er jeg forundret. Det er egentlig enkle regler og ganske lett: Eposter inn og ut av et organ skal i utgangspunktet journalføres.

Jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo støtter Riksarkivaren.

VG har stilt dette spørsmålet til Erna Solberg:

– Forholdene i denne saken beskrives som lovbrudd og skjedde mens du var øverste ansvarlig på SMK. Hvorfor skjedde dette på din vakt?

– Dersom det har vært journalført feil i disse konkrete sakene må vi selvfølgelig beklage det. Jeg vil anta at eposten fra da han tok kontakt med min statssekretær i kraft av sin jobb i Norsk Industri, ble ansett for å være en henvendelse fra Norsk Industri, og derfor journalført som det, svarer Solberg via Cato Husabø Fossen, pressesjef i Høyres stortingsgruppe.