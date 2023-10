Etter at rentene er satt kraftig opp for å få bukt med prisveksten, sitter flere banker igjen med store overskudd. I sitt innlegg i trontaledebatten, kommer Støre med et råd til folk flest:

– I en tid med høye renter er det ekstra viktig at konkurransen i bankmarkedet fungerer, at kundene er aktive og undersøker vilkårene i bankene, og at det er lav terskel for å bytte bank, sier Støre.

Statsminister sier at regjeringen også tar flere grep for å sikre hverdagsøkonomien til folk. Han viser til en omfordelende skattepolitikk og styrket velferd for pensjonister, småbarnsfamilier og andre.

– Velferd i dyrtid handler også om å bygge et sterkere sikkerhetsnett for de som er mest utsatt, sier Støre.

15 milliarder til Forsvaret

Støre sier at risikoen for et brått økonomisk tilbakeslag er betydelig lavere nå enn for ett år siden.

Støre gjentar også at han har tro på at Norge skal nå sine klimaforpliktelser, og sier det er en historisk omveltning som skal skje.

Samtidig peker han på Ukraina-krigen. Støre bekrefter at regjeringen fredag øker forsvarsbudsjettet med 15 milliarder kroner og nærmer seg målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2026.

– Vi lever i en skjebnetid i Europa, sier Støre.

Statsministeren sier at de russiske angrepene på kornlagre, strømforsyning og annen infrastruktur er i en skala vi ikke har sett siden verdenskrigene.

Skryter av Nansen-programmet

Støre sier at Nansen-programmet, der Norge har lovet 75 milliarder til Ukraina over en femårsperiode, nå fungerer etter hensikten.

– At et samlet Storting står bak Nansen-programmet, og at hjelpen er lovet over fem år, har stor betydning, og legges merke til. Flere land og organisasjoner henter inspirasjon fra hva vi har fått til sammen her i Stortinget, sier Støre.

Ukraina har blant annet gått ut og sagt at de ønsker at flere land følger Norges modell i Nansen-programmet.

Støre sier også at det må politisk og diplomatisk klokskap til for å få slutt på krigen.

– Der det er mulig, og om det er mulig, skal også vi, sammen med andre, og med respekt for Ukrainas rett til å leve fritt og selvstendig innenfor trygge grenser, bidra til at ikke krigen blir varig og enda mer ødeleggende, sier han.