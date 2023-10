– Spørsmålet er om man føler man kan gjenoppbygge den tilliten, og om jeg har krefter til å gjøre det, sier Høyre-leder Erna Solberg til Dagens Næringsliv.

Sitatet kommer som svar på spørsmålet «Hva slags utgangspunkt er det for diskusjonen som nå pågår i ditt parti, om du kan fortsette eller ikke?».

I et brev til kontrollkomiteen på Stortinget skrev Solberg at hun som følge av ektemannen Sindre Finnes' aksjehandler blant annet kan ha vært inhabil i arbeidet med oljeskattepakken som ble innført i starten av koronapandemien. Hun nevnte også flere andre eksempler.

Se video: Erna Solberg snakket ut en uke etter aksje-skandalen

Hvor mange saker hun kan ha vært inhabil i, er svært vanskelig å gjøre et anslag på, ifølge Solberg.

«Jeg må derfor nøye meg med å si, i tråd med hva jeg har gitt uttrykk for tidligere, at det trolig er snakk om en rekke tilfeller»., skrev hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

På spørsmål fra Dagens Næringsliv om hun har krefter til å gjenoppbygge tilliten, svarer Solberg:

– Det som er viktig for meg, er at jeg ikke tar de beslutningene før vi ser an utviklingen av saken. Selv om dere i pressen vil ha løypemeldinger hele tiden, er det bare å si at sånn er jeg, og sånn kommer jeg til å være. Forhastede beslutninger er feil. Jaget skal i seg selv ikke føre til at man gjør feil langsiktig beslutning.