Det skriver Sørøst politidistrikt.

De nærmeste pårørende er varslet.

Fra før var det kjent at det var en alvorlig ulykke mellom en motorsykkel og en bil, der bilen tok til å brenne. Politiet opplyste senere at et tredje kjøretøy var innblandet.

– Hendelsesforløpet er litt uavklart, sier operasjonsleder Roger Aaser ved Sørøst politidistrikt til NTB.

Veien vil fortsatt være stengt en tid framover, og på omkjøringsveien Åsaveien er det også problemer. Politiet anbefaler derfor folk å finne andre omkjøringsmuligheter.