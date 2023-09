– I alvorlige saker som dette oppstår det ofte rykter. Da er det viktig å tenke på at det er nettopp det det er, nemlig rykter, sier politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Ifølge avisa blir det i sosiale medier delt feilaktig informasjon og spekulasjoner, som i stor grad skalo handle om motiv bak drapene.

Pedersen ber publikum la være å spre ryktene videre, og hun oppfordrer til at det tas hensyn til de etterlatte.

– Dette kan utgjøre en merbelastning for de etterlatte, familiene som er berørte og de mange som er tett på familien i lokalsamfunnet. Vis hensyn, ta vare på hverandre, tenk på hvordan du selv ville ønsket å bli møtt i en slik situasjon, sier hun.

En 46 år gammel mann er siktet og etterlyst internasjonalt etter at det ble funnet to døde personer på en adresse i Kristiansand onsdag. Politiet frykter at siktede kan oppholde seg i utlandet.