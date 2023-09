CNN: Mann tiltalt for å ha lekket Trumps selvangivelse

En mann som jobbet på oppdrag i det amerikanske skattevesenet IRS, er tiltalt for å ha stjålet og lekket selvangivelsen til Donald Trump, melder CNN.

Den 38 år gamle mannen jobbet i IRS, og ifølge tiltalen stjal han «selvangivelsen og informasjon tilknyttet offentlig tjenesteperson A», skriver CNN. Kanalen får opplyst av en kilde med kjennskap til etterforskningen at den ikke navngitte tjenestepersonen er ekspresident Donald Trump. 38-åringen skal også ha stjålet selvangivelsene til tusenvis av USAs rikeste mennesker, for så å sende disse til medier som ikke navngis i tiltalen.

– Begge mediene publiserte flere artikler der skatteinformasjonen de fikk av den tiltalte, ble beskrevet, heter det i rettspapirene.

Trump-alliert erkjenner straffskyld i Georgia-saken

En av ekspresident Donald Trumps 18 medtiltale i den omfattende straffesaken i delstaten Georgia erkjenner straffskyld på fem punkter. Scott Hall er sammen med Trump og 18 andre tiltalt for å ha prøvd å omgjøre valgresultatet i delstaten Georgia under presidentvalget i 2020.

Han er den første av dem som har inngått en avtale med påtalemyndigheten. Den innebærer at han må sone fem år i fengsel og betale 5000 dollar i bot. I tillegg må han vitne mot andre i saken.

Mann truet ungdommer med kniv og øks – er pågrepet

En mann i 50-årene er pågrepet etter å angivelig ha truet flere ungdommer i Nome i Vestfold og Telemark.

Øst politidistrikt skriver på X natt til lørdag at nødtelefonen ble oppringt av livredde ungdommer som hevdet at en for dem ukjent mann forfulgte dem og truet med både kniv og øks.

En politipatrulje kom raskt til stedet og pågrep mannen etter kort tid. Han kjøres til arresten. Ingen kom fysisk til skade i hendelsen, og politiet skal foreta avhør av både mannen og ungdommene.

USA bekymret over serbisk opptrapping ved Kosovo-grensa

USAs utenriksminister Antony Blinken har bedt Serbias president Aleksandar Vucic om å ta grep for å dempe gnisningene med Kosovo etter helgens angrep. Serbia har ifølge amerikanerne økt sin militære tilstedeværelse på grensen til Kosovo, og Blinken har bedt Vucic trekke tilbake styrkene.

Vucic nekter ikke for at det har vært en opptrapping, men sier at påstander om at styrkene er satt i høy beredskap, er usanne.

OAS raser etter aksjoner mot Guatemalas valgkommisjon

Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) beskriver Guatemalas riksadvokats gjentatte ransaking av valgkommisjonen som et «utålelig brudd» på landets grunnlov.

En gruppe ledet av landets riksadvokat gjennomførte en ny runde med razziaer mot kontorene til valgkommisjonen, og OAS anser dette som politisk forfølgelse, heter det i en uttalelse. I uttalelsen heter det at et «angrep av denne typen» setter et «skammelig eksempel for hemisfæren».

Riksadvokat Maria Consuelo Porras har både forsøkt å få Semilla, partiet til valgvinner Bernardo Arévalo, suspendert og dets kontorer ransøkt. Det har også vært flere aksjoner mot kontorene til valgkommisjonen.

Larvik stasjon stengt etter avsporing

Bane Nor melder fredag morgen at Larvik stasjon er stengt. Et tog har sporet av på stasjonsområdet. – Dette vil ta tid, skriver Bane Nor på sine nettsider klokken 4.54.

Stengningen berører regionstoget RE11 mellom Skien og Eidsvoll, og Vestfold- og Gardermobanen.