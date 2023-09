Kripos-sjefen: Drap bestilt i Norge fra Marokko

Overfor avisa uttrykker hun bekymring for at situasjonen i Norge ligner Sverige for ti år siden, og oppfordrer til økt handling for å forhindre en lignende utvikling.

Foxtrot-nettverket, en svensk kriminell organisasjon, er aktive i Norge og det har vært registrert straffesaker knyttet til dem i seks norske politidistrikt.

Kvigne etterlyser flere ressurser i kampen mot organisert kriminalitet.

– Folk er veldig opptatt av mannen som går under tilnavnet «Den kurdiske reven», men vi må være helt tydelige på at vi også har slike «kingpins» som sitter i Marokko og styrer narkotikatrafikken mot Norge, sier hun.

Mannen som omtales som «Den kurdiske reven», er Rawa Majid, som skal styre det svenske Foxtrot-nettverket fra sitt oppholdssted i Tyrkia.

– Jeg håper ikke at vi blir for opptatt av en «kingpin» som styrer nettverk i Sverige når vi har våre egne «kingpins» som vi er nødt til å ha fokus på, advarer Kvigne.

Kripos opplyser til VG at de vet at det fra Marokko har blitt bestilt skyting rettet mot en identifisert person, men ønsker ikke å gå ytterligere inn på hendelsen.

– Vi har hatt rettssaker som omhandler oppgjør i gjengmiljøene i både 2021, 2022 og 2023, som har omhandlet både drap og drapsforsøk og som kan knyttes til nettverket som styres fra Marokko, svarer Kripos-sjefen.