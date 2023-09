De to siktede etter skyting på Nordstrand fengsles i fire uker

Mennene, som er i midten av 20-årene og midten av 30-årene, er siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen. Begge er kjent for politiet fra før av. Det utelukkes ikke flere pågripelser i saken.

Mannen i midten av 20-årene er tidligere dømt for å ha oppbevart en hjemmelaget bombe. Den andre personen som er pågrepet, er en kjent svensk gjengprofil i 30-årene, opplyser kilder til både Dagbladet og Aftenposten.

Henrik Boelke og Daniel Storrvik er oppnevnt som forsvarere for mennene. Forsvareren til den yngste av mennene, Daniel Storrvik, sier hans klient stiller seg uforstående til siktelsen. Den andre ikke ønsker å forklare seg.

Det var sent tirsdag kveld ble skutt mot et hus og en bil i Rosendalsveien, en rolig villavei på Nordstrand i Oslo. De som bor i huset, var hjemme da dette skjedde. De to skuddene kom fra en forbipasserende bil.