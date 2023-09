Med unntak av et tilfelle for om lag ti år siden, er alle overgrepene gjort via nett i en periode på fire måneder, skriver Drammens Tidende.

Det var fra slutten av februar til august til slutten av juni i fjor at overgrepene fant sted. Mannens modus har vært å komme i kontakt med jenter, i all hovedsak via chattetjenesten Omegle.

Darkweb



Til tross for at politiets darkweb-gruppe har gjennomgått rundt 500 ulike skjermopptak og totalt cirka 115 timer med film for å identifisere barna og de straffbare handlingene, har det ikke lykkes å identifisere 13 av dem. Mannen er likevel tiltalt for overgrep mot disse også, skriver avisen.

Mannen ble i 2016 dømt til ti måneders fengsel etter å ha vært i besittelse av stor mengder overgrepsmateriale.

Påstand om forvaring

DT skriver at når saken kommer opp for Buskerud tingrett i slutten av oktober, vil det bli lagt ned påstand om forvaring.

Forsvarer Anders Green har ikke besvart avisens henvendelser fredag, men Green har ved en tidligere anledning uttalt at mannen erkjenner straffskyld.