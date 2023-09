Bilister som ikke følger skilter og anvisninger, kan skape store problemer for Statens vegvesen. De kan også utgjøre fare for seg selv og andre.

Nå kommer Vegvesenet med en kraftig advarsel og forteller at trafikanter rett og slett ignorerer trafikkdirigering og kjører inn i område der det skal sprenges på E134 på Haugalandet.

Det er på Austreim i Vindafjord at Vegvesenet nå opplever en trafikkadferd som både er ulovlig og i verste fall livsfarlig.

– Slik kan vi ikke ha det

– I løpet av første uke på anlegget har vi registrert tre slike tilfeller. Dette er alvorlig, sier en sterkt preget byggeleder Einar Stange i Statens vegvesen.

– Vi sprenger på stedet, og er redde for at trafikanter skal havne inn i en salve med de alvorlige konsekvenser det i verste fall kan få, sier Stange, i en pressemelding.

Han legger til:

– Slik kan vi ikke ha det, og vil minne om at trafikkdirigenter er der for en grunn. Og det er for å sørge det som alltid kommer først for Statens vegvesen på alle våre 10.600 kilometer med vei: Nemlig sikkerheten, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Noen klippet av kabelen – midt på natten

GIR BLAFFEN: Trafikkdirigering er helt avgjørende for å kunne gjøre arbeid på veiene uten å måtte stenge dem helt. Men dessverre er det mange bilister som ikke respekterer anvisningene de får. Foto: Arne Rovick / TV 2

Livsfarlige situasjoner

Trygge veier er et samfunnsoppdrag for Statens vegvesen og deres samarbeidspartnere:

– Da er det helt avgjørende at trafikantene tar sin del av ansvaret her, blant annet ved å følge signal fra trafikkdirigenter. Vi ønsker ikke å sette noen i potensielt farlige, og spesielt ikke livsfarlige, situasjoner. Det gjelder alle steder der det er veiarbeid, og særlig der vi sprenger. Vi har ingen flere å miste. Følg lysregulering og trafikkdirigentene sine beskjeder, for vårt alles beste, appellerer Stange.

Les også: Holdt på å sprenge UP i lufta

Denne saken ble først publisert på Broom.no