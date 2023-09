Kraftig brann i hus i Sirdal på eiendom hvor 23-åring ble funnet død i august

Klokken 4.13 natt til fredag meldte 110-sentralen i Sørvest på X om en bygningsbrann på Tonstad i Sirdal i Agder. Da brannvesenet kom fram, var huset overtent og klokken 4.46 skrev politiet på X ar huset snart hadde brent ned.

Den 29. august ble en 23 år gammel mann funnet død på samme eiendom som brannen skjedde, bekrefter politiet til NTB. Dødsfallet ble betegnet som mistenkelig, og ble etterforsket av politiet.

– Huset som brant ligger på samme eiendom som er den avdøde ble funnet, men var ubebodd, sier jourhavende politiadvokat Sveinung Andersen i Sørvest politidistrikt.

For tidlig å si om brannen er påsatt

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte at brannen var på samme eiendom som der 23-åringen ble funnet død.

Ifølge avisen var huseieren bortreist da det brant natt til fredag. Det var naboer som meldte fra om brannen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sveinung Andersen sier at det er for tidlig å si noe om hvorvidt brannen kan ha vært påsatt.

– Her har huset brent helt ned, og av erfaring er det da vanskelig å finne ut brannårsaken kun basert på å se. Derfor må vi avvente undersøkelser før vi kan si noe om det, sier han.

Han sier at ingen er siktet eller pågrepet i saken.

Mann pågrepet for trusler

En mann i 30-årene ble pågrepet for trusler i tilknytning til funnet av den avdøde mannen dagen etter at han ble funnet. Ifølge Aftenbladet bor mannen i 30-årene på adressen der den avdøde ble funnet.

– Han er siktet for trusler mot en annen person på stedet hvor det mistenkelige dødsfallet skal ha skjedd. Politiet ser hendelsen som relevant i etterforskningen av dødsfallet, sier sa leder for personseksjonen ved felles etterretning- og etterforskningsenhet Øyvind Dahl i Sørvest politidistrikt i en pressemelding den 30. august.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han ble løslatt dagen etter, men politiet opplyste 4. september at han ble pågrepet på nytt og varetektsfengslet etter at han igjen kom med trusler etter at han ble løslatt. 6. september ble han løslatt av Gulating lagmannsrett, ifølge Aftenbladet.

Ikke avhørt

Politiadvokat Andersen sier til NTB at de ikke har avhørt mannen i tilknytning til brannen.

– Vi må først finne ut hva som har skjedd før vi vurderer videre etterforskningsskritt, sier han.

Andersen har ikke kjennskap til den videre etterforskningen som er gjort rundt det mistenkelige dødsfallet til 23-åringen.

NTB har stilt flere spørsmål til kommunikasjonsavdelingen i Sørvest politidistrikt rundt dette, men har så langt ikke fått svar.