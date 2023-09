De drepte i Kristiansand er obdusert

– De avdøde ble obdusert i Oslo i går. Vi har fått en foreløpig redegjørelse, men jeg kan ikke gå nærmere inn på den, sier politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt til NTB.

En mor og hennes åtte år gamle datter ble onsdag ettermiddag funnet døde i sitt hjem i Vågsbygd i Kristiansand.

Politiet mener at de to ble drept. Torsdag gikk de ut og etterlyste jentas far, 46 år gamle Alwan Ahmed Alawneh, med navn og bilde. Han er siktet for dobbeltdrap, og er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt.