Myndighetene vil fortsette å regulere mobilmarkedet

– Nkom har ilagt Telenor forpliktelser til å gi andre aktører tilgang til sitt nett. Det gjør vi for å sikre rimelige mobilabonnement og større valgfrihet for kundene, sier avdelingsdirektør for marked og tjenester Kamilla Sharma i Nkom.

Det betyr at mobilselskaper som ikke har et eget mobilnett, får leie tilgang til Telenors nett i en ny periode på inntil tre år. Norge er det eneste landet i Europa som har en slik regulering av mobilmarkedet, men Norge er også det eneste landet i Europa som ikke har minst tre nasjonale mobilnett.

Fra før er det bare Telenor og Telia som har egne nasjonale nett, mens Ice er godt i gang med å bygge det tredje.

Markedsreguleringen kan imidlertid snart være over.

– Vi forbereder alle utfordrerne på at markedsreguleringen slik vi kjenner den går mot en avvikling, sier Sharma.