Høyre: Det innføres parlamentarisme i Trondheim fra neste høst – byen får dermed byrådsleder

Det opplyste Ranum på en pressekonferanse fredag morgen, der byens nye blågrønne styre ble presentert.

– Jeg er sikker på at det å få gjort noe med styringsformen for politisk ledelse vil medføre at vi får gjennomført mer, sa Ranum.

Han sier at systemet trolig vil bli innført tidlig neste høst.

– Vi har ikke diskutert posisjoner så langt, men jeg finner det naturlig, da, uten at det er konkludert, sa Ranum til latterbølger da han fikk spørsmål om han blir byrådsleder.

Erling Moe fra Venstre blir varaordfører, mens Ranum trolig vil sitte som byens ordfører først fram til parlamentarismen innføres om et års tid.