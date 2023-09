Flertallet tror Høyre somlet med å legge fram aksjeopplysninger til etter valget

966 personer deltok i spørreundersøkelsen, som er gjennomført av Norstat på vegne av NRK.

«Høyre-leder Erna Solberg informerte om ektemannens aksjehandler på en pressekonferanse fire dager etter valget. Hvor stor eller liten tillit har du til at opplysningene om Sindre Finnes' aksjehandler ble lagt fram så raskt det var mulig?», lyder et av spørsmålene som ble stilt.

60 prosent svarer at de hadde liten eller ganske liten tillit til dette.

Høyre-nestleder Tina Bru, som er tilbake fra fødselspermisjon, sier i Politisk kvarter på NRK P2 at det er trist å se slike tall. Hun understreker at partiet har vært åpne og tydelige i saken, og at man har jobbet så raskt man kunne.

– Vi kunne sikkert publisert en mindre omfattende liste raskere, den hadde jo ikke da vært komplett. Jeg tror ikke det hadde vært fornuftig, og det har også jo også Erna Solberg vært ganske tydelig på i alle intervjuene hun har gjort. Det var viktig for henne at den listen var komplett.

Bru sier det gikk kort tid fra man ble klar over sakens omfang, til den komplette listen var klar. Og hun understreker at Solberg fremdeles har tillit i partiet.

– Saken er jo i utvikling, men jeg har tillit til at Erna har fortalt sannheten her, sier Bru.