Fjordsøksmålet i Oslo tingrett: – Undersjøiske ras av gruveavfall kan skade Førdefjorden

– Turbiditetsstrømmer og ras i retning av terskelen ved Hegreneset, cirka fire kilometer fra sjødeponiet, er rimelig sannsynlig, sa seniorforsker Terje van der Meeren i Havforskningsinstituttet da han vitnet i fjordsøksmålet torsdag, skriver Naturvernforbundet i en pressemelding fredag.

Lignende ras er observert i Ranfjorden og Bøkfjorden, ifølge van der Meeren.

– Dette viser at gruvedumpingen vil skade Førdefjorden, som er en av de reneste og mest artsrike fjordene vi har. Vi håper at vi vinner denne saken, slik at vi kan stanse ødeleggelsen av enda en fjord, sier leder Truls Gulowsen i naturvernforbundet.

Naturvernere har saksøkt staten for å stoppe deponering av gruveslam i Førdefjorden. Selskapet Nordic Mining, som planlegger gruvedrift i fjellet, har fått lov til å deponere 170 millioner tonn avfall i fjorden. Ifølge Naturvernforbundet og Natur og Ungdom er dette i strid med både faglige vurderinger og regelverk.