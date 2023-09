Høring om 25. juni-skytingen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har kalt inn til åpen høring om masseskytingen 25. juni i fjor. To menn ble drept og flere såret, og saken etterforskes som et terrorangrep. Under fredagens møte deltar blant annet flere polititopper, ledere for støttegruppe og Oslo Pride, og leder for 25. juni-utvalget Pia Therese Jansen.

Toppmøte for EUs sørlige land

Lederne for den såkalte Med9-gruppen, som består av EUs medlemmer rundt Middelhavet, møtes i Maltas' hovedstad Valletta.

Ny statsministeravstemning i Spania

Onsdag lyktes ikke partilederen for Spanias konservative parti, Partido Popular, å sikre seg nok støtte i nasjonalforsamlingen til å bli statsminister. Nå skal Alberto Núñez Feijóo igjen til dyst i en statsministeravstemning. Denne gangen trenger han kun flertall av de avgitte stemmene.

Ryder Cup i golf begynner

Det er første dag i golfturneringen Ryder Cup, som er en lagturnering mellom Europa og USA. Viktor Hovland spiller en av de første kampene i turneringen som holdes i Italias hovedstad Roma.