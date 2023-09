Mann knivstukket i Tønsberg

En mann i 40-årene ble knivstukket i beinet på Sem i Tønsberg torsdag kveld. Gjerningsmannen er pågrepet. Mannen som ble knivstukket, ble ikke alvorlig skadd.

Klokken 1.14 natt til fredag opplyser politiet at gjerningsmannen, også han i 40-årene, er pågrepet. En kniv er også beslaglagt av politiet.

FN: Minst 2500 migranter har dødd eller forsvunnet i Middelhavet i år

Siden nyåret har mer enn 2500 mennesker mistet livet eller forsvunnet mens de har forsøkt å krysse Middelhavet og ta seg til Europa, ifølge FN.

– Innen 24. september var mer enn 2500 mennesker registrert døde eller savnet bare siden nyåret, sa Ruven Menikdiwela, som leder New York-kontoret til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). I samme periode i 2022 var det samlede tallet på døde og savnede 1680.

Frp-veteran mener politikerne slipper for billig unna ved regelbrudd

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener politikere som havner i skandaler, slipper for billig unna.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Amundsen var en periode justisminister i Erna Solbergs regjering, og han er nå leder i justiskomiteen på Stortinget. Han er ikke nådig i sitt syn på politikere som havner i skandaler.

– Det blir for enkelt å grine litt på en pressekonferanse, og så skal det ikke få noen konsekvenser, sier Amundsen til Klassekampen.

Tesla saksøkes for trakassering av svarte ansatte

En amerikansk tilsynsmyndighet anklager i et søksmål Tesla for å ha tillate «gjennomgående» rasisme på selskapets fabrikk i Silicon Valley.

Svarte ansatte ved Teslas fabrikk i Fremont i California har med jevne mellomrom blitt utsatt for rasistiske fornærmelser siden minst 2015, heter det i søksmålet anlagt av tilsynsmyndigheten Equal Employment Opportunity Commission (EEOC).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Den rasistiske oppførselen var hyppig, pågående, upassende, uønsket og fant sted blant alle vakter, avdelinger og stillinger, skriver kommisjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Brasil sender nødhjelp til tørkerammede Amazonas

Brasil sender nødhjelp til den tørkerammede Amazonas-delstaten. Lav vannstand dreper mange fisk, en viktig kilde til mat for urfolket som lever der. Ifølge Brasils miljøminister Marina Silva er 56 av 62 kommuner i Amazonas truet av tørken. Regjeringen samarbeider med lokale myndigheter for å forsyne de rammede områdene med mat, drikkevann og medisin, sier hun videre.

– VI venter at det vil trengs rundt 300.000 pakker med mat for å sørge for at befolkningen får oppfylt sine grunnbehov, sier Silva. I tillegg til at tørken går ut over fisket, gjør den det svært krevende å frakte varer på elvene, noe som gjør at mange sliter med å få tak i mat og vann.

Røykutvikling fra norsk ubåt

En norsk ubåt meldte om røykutvikling øst for Finnøy i Rogaland torsdag kveld. Både ambulansebåt, nødetatene og kystvaktskipet Tor kom raskt til unnsetning, og situasjonen er avklart.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sjøforsvaret opplyser i en pressemelding natt til fredag at det var ubåten KNM Utstein som under patrulje oppdaget røykutvikling om bord.

– Mannskap som har vært i kontakt med røyk, er fraktet til land og blir fulgt opp av helsepersonell. Ubåten har fremdrift og vil seile til kai for egen maskin eskortert av KV Tor, opplyses det.

Deler av Machu Picchu blir stengt for turister

Deler av Perus største turistattraksjon Machu Picchu blir stengt for turister. Årsaken er erosjon i deler av visse steinstrukturer. Det gjelder kondortempelet og soltempelet samt den hellige steinen Intihuatana.

– Skaden er irreversibel. Vi må beskytte arven vår, sier Maritza Rosa Candia fra det peruanske kulturdepartementet.

Machu Picchu ble bygget i det 15. århundre på 2500 meters høyde på ordre fra inka-lederen Pachacutec. Det ligger 13 mil unna Cuzco i Andesfjellene sør i Peru. Opptil 3800 turister besøker Machu Picchu hver dag. Inkabyen ble ført opp på Unescos verdensarvliste i 1981.